1980. Sérgio Godinho, em passagem por Paris, onde vivera o Maio de 68, entra numa carruagem do metro. Na outra margem da carruagem, ouve uma voz melódica, profunda, a tocar e a cantar Brassens (ou Brel, ou Dylan, ou Van Morrison...). Jorge Palma tocava, cantava, oito horas por dia. Pagava a diária do quarto da pensão com a sua projeção de voz. Voz treinada, no auge. Abafada pelos carris, pelas conversas. No final, o chapéu de cabedal e a frase que iria servir uma canção sua: quelque chose pour la musique. Palma era um profissional do 'vagantismo'; levava a sério o seu ofício, como levaria a sério outro que o livrasse do relento. Do outro lado da carruagem, SG (como Serge Gainsbourg), na parábola de acasos que é a sua vida, cruza o olhar com Palma, o seu amigo português, com muitos destinos e passados comuns. E Palma, num assomo de saudade, antes de se despegar da música para matar saudades de um dos seus grandes mentores, toca para franceses uma das canções que iriam tocar 35 anos mais tarde na união ‘Juntos’, com SG: 'A Noite Passada', de 1971. Encontro inesperado com Sérgio Godinho no metro. Em Paris. Descias o Douro e eu fui esperar-te ao Tejo – a letra inteirinha. Palma, com T-shirt e colete de cabedal, acabou a canção, atravessou a carruagem e foi finalmente dar um abraço português a SG.

Palma tinha já, nesse ano, em 1980, três álbuns editados. Não era já um cantor incógnito. Participara até uns anos antes num festival da canção, no festival mais democrático de sempre, em 1975, com o ‘índio’ Fernando Girão. Tinha já tarimba de composição bebida na rua da Saudade, ao lado de Ary dos Santos, que o ensinou a escrever letras em Português; o jovem Palma, dos Sindicato, que partilhara palco com Elton John e Manfred Mann no primeiro Vilar de Mouros, escrevera umas canções complexas em inglês e Ary dera-lhe trilho do que era escrever na sua língua – que o português exige trabalho de artesão. Em 1977, "Té Já" seria um álbum de despedida do seu país (era já tempo de embalar a trouxa e zarpar), ele que já zarpara tantas outras vezes para palmar vários recantos da Europa – que a essência de Palma sempre foi onde se sentia estar bem.

1977 seria o ano de 'Bairro do Amor', canção gravada anos mais tarde um punhado de vezes, com arranjos mais complexos ou mais minimalistas. O 'Bairro do Amor' é a canção de Jorge Palma, se a cada compositor pudesse ser conferida apenas uma marca. O 'Bairro do Amor' é uma canção de amor mas é sobretudo uma autobiografia – dele e dos outros que com Palma partilharam vivências, como seriam todas as suas canções. De pessoas que com ele ou por ele viveram história comum – fosse um amigo, um amor ou o seu país. Voltaria outras vezes, partiria ainda outras, depois de outros álbuns editados, para estender o chapéu, em Paris ou em Lisboa, e pedir qualquer coisa pá música. Em 1977, Jorge Palma era já muito do que se esperara dele em criança - um predestinado, um menino prodígio. Com a diferença (que isso não estava escrito nas aspirações tradicionais da sua família) que fazia de si o que as suas letras, a sua música, a sua pose, a sua independência e a sua entrega ditassem.

Jorge Palma é mais do que música: é poesia. É aquele cigarro entre os dedos. É aquele sorriso franco e aquela voz arrastada. É o rosto das madrugadas. Do tilintar de copos e de conversas francas – como que a selar amizades eternas no último vodca tónico (há muitos anos que lhe voltou as costas) antes de dormir. Jorge Palma é definido como um homem sem perspetivas. Porque o Pavilhão Atlântico ou um palco bas-fond de Copenhaga têm o mesmo fascínio consoante o fazem esquissar um sorriso ou um encolher de ombros. Dependem apenas de quem ama e está ao seu lado. Porque o gueto pode ser o palco comum dos consagrados ou dos que ditam a sua vida através de encruzilhadas. É disso que é feita a essência de Jorge Palma: da sua genuinidade. É o compositor marginal que gostaríamos de ser, de representar – como um arquétipo de liberdade e do ‘estou-me borrifando’, não confundido com desleixo ou desmazelo. Mas pode ser facilmente confundido: pelas canções tocadas a meias com o público por se ter esquecido das letras ou por ter errado um acorde. Das entrevistas dadas com a voz arrastada. Um Gainsbourg à portuguesa – apesar de não se atrever tanto como o amante de Bardot e Birkin.

Os excessos nunca lhe toldaram o talento, ao contrário de Gainsbourg. Porque Jorge Palma já ouviu muita música (toda?) e o seu ouvido é uma peneira em forma de amplificador. E essa peneira, de mãos dadas com uma educação acurada e rigorosa, nunca o fizeram ser deselegante como pessoa – como o poderia ser na música? Certa vez, num programa da manhã, em homenagem a Lia Gama (a Pepsi Rita do Kilas; outra das Ritas da sua vida), tendo saído de tudo menos de uma noite serena, ofereceu à Lia um Moleskine com uma dedicatória escrita à pressa – incentivando-a a escrever. A escrever canções como o Brecht que amavam, a escrever como os predestinados, como Lia é e como os dois são. Vicente Palma, o filho de Jorge Palma que é o Jorge Palma com filtro, assumiu que o seu pai é o músico mais perdoado de Portugal.

Pelo muito bem e bom que fizeste, pelo muito que poderias ainda de mal fazer, tiveste e terás muita margem para errar, Jorge. Portugal agradece esta viagem na Palma da tua mão.

No bairro do amor cada um tem de tratar

das suas nódoas negras sentimentais

Ouvir também: Estrela do mar, 1984. Acordei com o toque suave de um beijo / e uma cara sardenta encheu-me o olhar... Os arranjos de 1991 para o álbum Só estavam impregnados de Conservatório, impregnados de uma severa mas arrojada Olga Prats. É talvez a obra de Palma mais complexa: como se Bach, Lizt ou Mahler se tivessem apoderado das suas canções.