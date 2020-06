Com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo ao leme das operações, o projeto Deixem o Pimba em Paz voltou ontem a atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, marcando a reabertura das salas de espetáculos, depois de mais de dois meses de silêncio imposto pela pandemia de covid-19.

Se na primeira noite o Primeiro-ministro, António Costa, marcou presença no concerto, ontem, 2 de junho, foi a vez de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comparecer, afirmando aos jornalistas que a cultura "faz falta na vida das sociedades".

Tal como na primeira noite, os espectadores tiveram de usar máscara durante o concerto, seguindo as indicações da Direção-Geral de Saúde para evitar o contágio por covid-19. Também a saída da sala, no final do espetáculo, foi feita de forma faseada.

Nas redes sociais, os relatos do espetáculo são elogiosos, defendendo muitos dos espectadores a realização do concerto, como resposta às críticas de quem considera que a situação pandémica ainda não se encontra suficientemente estabilizada para que aconteça este tipo de evento.