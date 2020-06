Nick Cave doou um par de meias para uma campanha que visa salvar da ruína um bar da área suburbana de Londres.

O espaço, uma sala de espetáculos chamada Trinity, em Harrow, a 20 quilómetros do centro da capital inglesa, foi encerrado devido à quarentena de covid-19 e agora luta pela sobrevivência enquanto negócio.

Gerido por um grande fã de Nick Cave and the Bad Seeds, Chris Perdue, o bar recebeu com agrado a doação do australiano e levou agora as meias do seu ídolo, de marca Gucci, a leilão. Cave enviou também uma 'embalagem' personalizada, um 'quadro' de cartão com a inscrição: "Este brilhante par de meias pertenceu oficialmente a Nick Cave e vale uma fortuna".