Krist Novoselic apagou a sua presença nas redes sociais, após ter elogiado o discurso de Donald Trump em relação à morte de George Floyd e aos subsequentes protestos.

O baixista dos Nirvana, que considerou o discurso de Trump "forte e direto" e criticou a "insurreição de esquerda", acusou ainda os media de mostrarem imagens de uma crise social, num momento em que as pessoas já estão stressadas devido à Covid-19.

As suas declarações valeram-lhe duras críticas por parte dos fãs dos Nirvana, levando-o a apagar as suas contas oficiais no Facebook e no Twitter, onde era bastante ativo.