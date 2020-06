Noiserv, The Legendary Tigerman e Teresa Salgueiro estão entre os artistas do Festival à Janela, das Festas de Lisboa, que vai percorrer alguns bairros capital, com espetáculos projetados nas fachadas de edifícios, nos próximos dias 08 a 11 deste mês.

O hip hop de Rafaela Pinto, Mucha e Gonçalo Cabral, a dança de Catarina Casqueiro e Tiago Coelho, o projeto coreográfico de Mikaela Dantas, no contexto da coleção de arte da Direção-Geral do Património Cultural, e o projeto participativo "Somos Lisboa", que conta com populares a cantar uma estrofe de "Cheira a Lisboa", tomando por referência a versão de Amália Rodrigues, são outras propostas do programa anunciado hoje pela organização.

O Festival à Janela é uma iniciativa itinerante promovida pelo ateliê OCUBO, que tem realizado projetos de 'video mapping'. A primeira edição do festival realizou-se em abril, em Almada, durante o estado de emergência.

A edição de Lisboa está integrada na programação "Cultura na Rua", das festas da cidade, promovidas pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

Os espetáculos também podem ser vistos 'online' através das redes sociais.