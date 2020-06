"Variações" (sobre António Variações) e "Bohemian Rhapsody" (sobre Freddie Mercury), dois dos maiores sucessos de bilheteira nos cinemas portugueses nos últimos anos, vão integrar um ciclo televisivo dedicado a grandes figuras da música.

Exibido nos dias 12 e 13 de junho, o ciclo inclui também "Rocketman" (Elton John), "Yesterday" (com os Beatles em destaque) e "Blinded by the Light - O Poder da Música" (Bruce Springsteen como o grande herói do protagonista).

Tanto "Variações" quanto "Blinded by the Light" estreiam assim na televisão portuguesa, no canal de cabo TV Cine Top - consulte os horários abaixo.

O filme de João Maia sobre António Variações, protagonizado por Sérgio Praia, chega à televisão na véspera do dia em que se completam 36 anos desde a morte do artista de 'Estou Além'.

"Bohemian Rhapsody", 12 de junho às 19h15

"Variações", 12 de junho às 21h30

"Rocketman", 13 de junho às 17h30

"Yesterday", 13 de junho às 19h30

"Blinded by the Light - O Poder da Música", 13 de junho às 21h30