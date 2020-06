O concerto do projeto Deixem o Pimba em Paz, ontem no Campo Pequeno, em Lisboa, ficará na memória dos presentes pela importância da data - depois de mais de dois meses de silêncio, reabriram-se as salas de espetáculos - e por momentos emocionantes registados pelos espectadores em vídeo.

Veja aqui alguns desses momentos.



Som de Cristal (de Marante), com Salvador Sobral

O Melhor Dia para Casar (Quim Barreiros)

Vendaval (Tony de Matos)

A Garagem da Vizinha (Quim Barreiros)

Já Não Sou Bebé (Romana)