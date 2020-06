Num dos primeiros espetáculos em sala depois do confinamento provocado pela pandemia de Covid-19, Salvador Sobral aceitou o convite de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo para se juntar à primeira de duas apresentações do espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" no Campo Pequeno, em Lisboa.

O cantor brindou a plateia com a sua interpretação de 'Som de Cristal' de Marante e o resultado pode ser conferido nos vídeos abaixo. Leia o texto e veja as fotografias da noite de ontem seguindo o link para a reportagem da BLITZ.