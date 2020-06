Joey Image, baterista dos Misfits, morreu esta segunda-feira, 1 de junho, aos 63 anos.

Em 2016, o músico norte-americano recebera o diagnóstico de cancro do fígado e aguardava tratamento na Universidade de Miami, onde era candidato a um transplante. A informação foi disponibilizada em 2017 numa página de angariação de fundos, destinada a recolher ajuda monetária para custear os custos do tratamento.

"O Joey agora ganha a vida como motorista, mas não sabemos se poderá continuar a fazê-lo quando os tratamentos começarem", escrevia-se então, na campanha que pretendia ajudar o músico com os custos médicos e as despesas do dia-a-dia.

Joey Image esteve nos Misfits entre 1978 e1980, tocando bateria no EP "Horror Business", no single "Night of the Living Dead" e no EP "Beware", entre outros lançamentos da banda. Em 2000, o baterista voltou a tocar ao vivo com os Misfits.