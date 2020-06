Jay Weinberg publicou uma mensagem, no Twitter, na qual pede aos fãs para que "usem as suas vozes para promover uma mudança real".

"As vidas dos negros são importantes. O racismo sistémico existe. O privilégio branco é real", escreveu.

O baterista dos Slipknot disse-se, ainda, "de coração partido por uma vez mais ter testemunhado a opressão e a discriminação que os negros na América suportam há séculos, às mãos de um sistema que se encontra destroçado".

"É tempo de nos insurgirmos contra a brutalidade policial e contra quem promove este racismo sistémico, de sermos aliados daqueles que não têm as mesmas liberdades do que nós, que partilhamos do nosso privilégio branco", acrescentou. Veja aqui: