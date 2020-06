Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Agir comentou as novas regras das salas de espetáculo, por força da pandemia de covid-19.

"Fico muito curioso quando vejo viagens de avião com os voos todos cheios", aponta o cantor. "Com as pessoas dentro de um 'charuto', todas juntas. Não consigo perceber a diferença entre um avião e uma sala de espetáculo. Um avião até poderia ser mais perigoso", acredita, lembrando a dimensão do aparelho.



