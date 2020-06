Nandi Bushell é uma menina de apenas 10 anos que, na sequência dos vários protestos pela morte de George Floyd, decidiu homenagear o movimento "Black Lives Matter" com uma versão de 'Guerilla Radio', dos Rage Against the Machine (RAtM).

Armada de baixo, bateria e guitarra, Bushell partilhou a sua versão do clássico dos RAtM no seu canal de YouTube, e já obteve elogios do guitarrista Tom Morello. "Bem, agora estamos no caminho certo", afirmou, no Twitter.

Veja a performance de Nandi Bushell e a resposta de Tom Morello: