Mark Lanegan juntou-se ao movimento Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal.

No Instagram de Pedro Gonçalves, músico dos Dead Combo, é possível ver uma foto do músico norte-americano segurando um papel com aquela frase (e hashtag).

Recorde-se que Mark Lanegan, que recentemente lançou uma biografia que tem causado alguma controvérsia, já gravou e atuou ao vivo com os Dead Combo mais do que uma vez. Recorde aqui o espetáculo no Vodafone Paredes de Coura em 2018.