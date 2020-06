Halsey teve de afastar alguns fãs que se aproximaram dela para tirar selfies durante uma manifestação antirracismo em defesa de George Floyd, o homem afro-americano morto por um polícia na semana passada.

No mesmo protesto, que juntou milhares de pessoas e se realizou no fim de semana em Los Angeles, tal como numa série de outras cidades norte-americanas, a artista foi alvejada com uma bala de borracha.

Halsey esteve na companhia do ex-namorado Yungblud e além de partilhar algumas fotos, deixou uma mensagem no Twitter direcionada aos fãs que se aproximaram dela com pedidos despropositados: "nem se quer me peçam que não vou dizer que sim. Não é por isso que estou aqui".

Uma seguidora apressou-se a responder, dizendo, em concordância: "por favor não vão a esta manifestação apenas para conhecer celebridades. Isto não é um meet and greet".