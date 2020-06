Nesta segunda-feira, 1 de junho, avançada pelo Governo para a reabertura de salas de espetáculos em Portugal, o Campo Pequeno, em Lisboa, recebe o primeiro de dois concertos do projeto Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.

Reimaginando clássicos da música dita "pimba" com arranjos jazz e pop, a dupla faz-se acompanhar, como habitualmente, por Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, contando esta noite com Salvador Sobral e Samuel Úria como convidados especiais.

Este espetáculo é o primeiro da fase covid-19, ou seja, o primeiro a realizar-se após a reabertura das salas de espetáculos, após mais de dois meses de palcos parados.

O concerto desta segunda-feira esgotou em pouco mais de dez minutos, tendo sido marcada uma segunda data para terça-feira, 2 de junho, no mesmo local, que entretanto também esgotou.

Os bilhetes para a primeira data custavam 5 euros e os da segunda 10 euros.

Os espetáculos começam às 21h30 e a organização pede ao público que chegue ao Campo Pequeno com a devida antecedência, munido de máscara, cuja utilização é obrigatória.



A lotação da sala estará reduzida e os espectadores ficarão sentados de forma a que se cumpra o distanciamento físico defendido pela Direção-Geral de Saúde como forma de prevenir o contágio por covid-19.

Nos próximos dias haverá mais concertos, como os de Dino D'Santiago no Campo Pequeno, a 6 de junho, António Zambujo no Teatro Aveirense, no mesmo dia, ou Rua das Pretas, de Pierre Aderne, no Coliseu de Lisboa, a 13 de junho. Pode ver a nossa agenda aqui.