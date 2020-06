Kim Kardashian e Kanye West ameaçaram instaurar um processo de 9 milhões de euros contra um ex-guarda-costas por, segundo eles, este ter violado o acordo de confidencialidade que assinou, falando sobre as "regras ridículas" do casal em entrevista a um podcast.

Steve Stanulis assinou o referido acordo, que não o permite revelar informações pessoais ou profissionais sobre Kanye e Kim, em fevereiro de 2016, mas segundo o casal forma feitas declarações "falas e difamatórias" na entrevista ao Hollywood Raw Podcast.

Dando um exemplo das "regras ridículas" de West, a quem chama de "mal-humorado" e "carente", o segurança explica que o rapper o obrigava a andar dez passos atrás de si na rua e que ficava zangado quando impedia que os paparazzi o fotografassem.

Negando as acusações, o advogado de Stanulis defende: "se o Kanye e a Kim querem continuar com isto é lá com eles, mas penso que o tempo e o dinheiro seriam mais bem gastos a ajudar em assuntos mais prementes que afetam a nossa sociedade".