No passado sábado, dois astronautas viajaram para a Estação Espacial Internacional a bordo de uma nave da SpaceX, a empresa de Elon Musk.

A viagem constituiu a primeira vez na história que uma tripulação - no caso, Bob Behnken e Doug Hurley - foi levada ao espaço por uma empresa privada.

Os dois astronautas não esqueceram a música para a viagem, escolhendo 'Black In Black', dos AC/DC, para a partida, acordando no espaço no dia seguinte ao som de 'Planet Caravan', dos Black Sabbath.

Durante a transmissão ao vivo do lançamento, a CNN aproveitou para brincar com as escolhas dos astronautas, com o jornalista John Berman a afirmar "for those about to launch, we salute you", numa referência a uma das canções mais conhecidas dos AC/DC.

(Re)Veja o lançamento: