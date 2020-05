No início dos anos 90, os Rage Against the Machine (RAtM) deram o seu primeiro concerto de sempre no Quad, parque localizado na Universidade do Estado da Califórnia em Northridge.

O concerto, que data de 23 de outubro de 1991 (um ano antes do lançamento do álbum de estreia dos RAtM), foi filmado e posteriormente disponibilizado no YouTube.

Do alinhamento fazem parte temas que viriam a ser dos mais celebrados do catálogo da banda norte-americana, como 'Take the Power Back', bem como uma versão instrumental de 'Killing in the Name' e uma versão para 'Clampdown', dos Clash.

Revisite aqui o primeiro concerto dos RAtM: