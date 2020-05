Às grandes estrelas do rock é costume colar o rótulo de "feios, porcos e maus", mas também há quem tenha quebrado esse estereótipo.

É o caso dos 11 músicos que se seguem, enumerados pela Loudwire, todos eles com doutoramentos nas mais diferentes áreas - da astrofísica à zoologia.

Confira aqui a lista dos 11 maiores "génios" do rock e do metal:

1. Brian May, Queen: astrofísica

2. Greg Graffin, Bad Religion: zoologia

3. Runhild Gammelsæter, Thorr’s Hammer: fisiologia celular

4. Dexter Holland, The Offspring: biologia molecular

5. Dr. Mikannibal, Sigh: física

6. Milo Aukerman, Descendents: bioquímica

7. Wagner Lamounier, Sarcófago: economia

8. Bill Bruford, Yes: musicologia

9. Don Anderson, Agalloch: língua inglesa

10. Sterling Morrison, Velvet Underground: literatura medieval

11. Gregg Turner, Angry Samoans: matemática