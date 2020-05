Os Metallica querem continuar a manter os fãs entretidos durante o período de distanciamento social - e deram início a um "campeonato" que visa descobrir qual a sua melhor canção de sempre.

Intitulado "Some Kind of Bracket", este campeonato foi baseado no número de escutas que cada canção tem no Spotify, com o objetivo máximo de descobrir a melhor entre as melhores.

Os fãs poderão deixar os seus votos através das redes sociais da banda. Veja aqui o "sorteio":