São já muitas as vozes do mundo da música a pedir justiça para George Floyd, uma das mais recentes vítimas de violência policial nos Estados Unidos.

Uma delas foi Rihanna, que no Instagram escreveu estar a sentir-se "desolada", "furiosa" e "entristecida" desde a morte de Floyd, na semana passada.

"Ver a minha gente ser assassinada e linchada, dia após dia, levou-me a sentir um peso enorme no coração", acrescentou.

O mesmo peso sente Dr. Dre, que no programa "Young Money Radio" da Apple Music afirmou ter sentido que "aquele polícia tinha o joelho no pescoço de todos nós, homens negros".

"É extremamente doloroso. Porque isto continua a acontecer. E perguntamo-nos, 'o que podemos fazer?', 'o que temos de fazer para que isto pare?'".

Já Beyoncé partilhou, no Instagram, um vídeo no qual pede "justiça" para George Floyd. "Vimo-lo ser assassinado à luz do dia. Sentimo-nos arrasados, enojados. Não podemos normalizar esta dor", disse.

Nomes como Cardi B, Harry Styles e Lady Gaga também já se pronunciaram acerca deste caso. Veja algumas das reações mais sonantes: