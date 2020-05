101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

Tim-Kalú-Cabeleira-Zé Pedro: o quarteto mais sólido dos Xutos e Pontapés. A banda rock que enche hoje estádios e instiga gerações a cruzar os braços em X como prova de veneração teve muitos elementos ao longo da sua existência e poderia ter tido muitos mais. Os Xutos nasceram de longas conversas de café entre vários amigos e todos eles poderiam ter integrado os Xutos. Um destes pré-elementos foi Gimba, o padrinho do nome Xutos e Pontapés. Fora, como o seu amigo Zé Pedro, apanhado bruscamente pelo punk que se fazia em meados dos anos 70. Afinal a música poderia ser feita com poucos acordes, letras cruas e destreza instrumental limitada – o que foi uma caixa de pandora para os jovens com esses atributos. Os Xutos eram uma banda punk, condizentes com o nome que Gimba sugerira, mas Gimba queria fazer outras músicas e os Xutos não eram muito mais que uma ideia de amigos à mesa do café. A narrativa dos Xutos a partir daí é sabida e Gimba encarregar-se-ia, ao longo da sua história, de desenvolver outras linguagens.

A música portuguesa não se faz apenas de grandes carreiras, de grandes canções, de grandes performers – muito menos de todos estes elementos em parelha. A história da música portuguesa não se cinge apenas a Godinhos, Amálias e Xutos. Faz-se também de canções que apenas marcaram uma época fugaz e que, por isso, têm direito a figurar, com autoridade, nessa mesma história da música em Portugal.

Os Afonsinhos do Condado eram uma banda que não se cingia a uma receita bem disposta, com ritmos do Caribe – para animar programas de televisão maçadores ou fins de tarde no regresso da praia. Os Afonsinhos tinham, todos eles, ouvido muita e boa música. Tinham ouvido treinado e aptidão para compor boas canções. E tinham muitas, quase todas cunhadas com o humor que lhes era transversal. Gimba, um dos seus membros, compôs a grande maioria delas – não tendo todavia apadrinhado o seu primeiro sucesso, a ‘Salsa das Amoreiras’, single preterido pela editora (que apostara em outras três bandas de qualidade de uma só toada: Xutos e Pontapés, Mler Ife Dada e Radar Kadafi). Não fazia diferença perceber-se a letra da ‘Salsa das Amoreiras’ - em espanhol, diga-se. Os Afonsinhos vinham para fazer a diferença na ressaca do rock português – ainda à deriva para, fazendo diferente, fazer de novo. A ‘Salsa’ não deixou Portugal indiferente e o país acostumou-se a gostar dos ritmos latinos dançáveis e das letras delirantes de Gimba.

‘Rolar no Chão’ tinha uma letra mais delirante que a ‘Salsa’, num diálogo desconexo e bem humorado - uns pares de versos com sílabas bem encadeadas, ainda assim, e sobretudo alegres. A toada sul-americana e sobretudo o swag dos elementos faziam (quase tudo) o resto. Terminava com o mesmo diálogo sincopado (mas a trocar a passada para o castelhano) - um artefacto que fazia apetecer dançar de panamá, óculos escuros e uma taça de margarita na mão.

Eram todavia uma banda respeitada, com músicos respeitados e colaborações respeitáveis de outros quadrantes. Tinham, para mais, um distintivo – e apurado – sentido de humor: nas letras, no vestuário, na coreografia, na pose, nos adereços. Inseriam-se nuns anos 80 que estava ainda a ser escrito. Foi uma década croma, cheia de cromos – e os Afonsinhos nunca quiseram deixar de o ser. A segunda metade dos anos 80 em Portugal foi uma década mais morna que a primeira, talvez a tomar balanço para uns mais excessivos anos 90. Andava-se ainda à deriva que rumos tomar, quando se saíra de um som novo há pouco. Foi uma segunda metade de década adolescente, ainda a tentar buscar personalidade – e os fenómenos com personalidade, como os Afonsinhos do Condado, serviam à medida desse empenho.

Durou três anos, a nossa festa de verão. Em 1990, os Afonsinhos do Condado, um fenómeno kitsch no seu tempo, perderam fulgor e atenção. O povo quererá ter bailado outros ritmos mas eles despediram-se por certo realizados. Era já tempo de tirar os óculos escanifobéticos e rumar a outras modas mais ou menos fugazes. A ‘Salsa’, o ‘Rolar no chão’ e outras boas canções dos Afonsinhos do Condado farão sempre parte da nossa playlist de final dos anos 80 – servida com muito açúcar.

- Que horas são?

- 11 e meia.

- Oh... Leva-me contigo!

- P'ra onde?

- P'ra dançar na praia.

- Só contigo?

- Sim, comigo.

- Dançar na praia, rolar no chão...

Ouvir também: ‘Ao luar’ (1987). Antes do álbum Açúcar, de 1988, lançaram um maxi que continha esta canção de inspiração 60’s – e que seria interpretada depois por António Calvário; assentou-lhe como uma luva.