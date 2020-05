Kylie Jenner será menos rica do que aquilo que dá a entender, segundo um artigo da revista Forbes.

Após investigar a venda, em janeiro, da marca Kylie Cosmetics à Coty, a Forbes tirou a Kylie o seu estatuto de "bilionária", escrevendo que a empresária mentiu acerca da sua situação financeira.

Em março do ano passado, a Forbes proclamou Kylie como a mais jovem bilionária self-made de sempre, uma posição que agora revoga, argumentando que a empresária forjou as suas declarações de impostos, para dar a entender ganhar mais do que o que ganha.

O facto de todas as empresas de Kylie Jenner terem sofrido uma queda no valor das suas ações, devido à pandemia da Covid-19, também contribuiu para a reavaliação da Forbes - que estima agora que a fortuna de Kylie se situe nuns "meros" 900 milhões de dólares.

A empresária já reagiu, no Twitter, escrevendo: "pensava que este era um website respeitável", referindo-se à Forbes. "Tudo o que leio é uma série de declarações imprecisas e suposições por provar. Nunca pedi título algum, nem nunca menti para lá chegar".

Kylie acrescentou ainda que "consigo enumerar 100 coisas mais importantes neste momento que fixar-me em quanto dinheiro tenho", provocando as críticas de alguns dos seus fãs, que a acusaram de se estar a focar nuns "simples" 100 milhões de dólares enquanto os Estados Unidos enfrentam uma maré de protestos raciais.