Halsey respondeu aos trolls da internet, que a criticaram após a cantora ter anunciado que estava a estudar para um exame de Direito.

No Instagram, a autora de 'Without Me' publicou uma mensagem em que dizia que "Direito é fixe, mas difícil", juntamente com uma fotografia de um livro sobre Direito Constitucional.

Pouco depois, Halsey confirmou estar a estudar para o Exame da Ordem, obrigatório para quem queira exercer Direito nos Estados Unidos.

A publicação de Halsey chegou ao Reddit, com um utilizador dessa plataforma a questionar o porquê de haver "tantas celebridades a querer estudar para o Exame da Ordem".

A resposta não tardou, via Twitter. "Porque raio há-de ser crime querer educar-me para além de querer passar no Exame?", escreveu numa delas.

"O Reddit disse isto: 'haha, a miúda das mamas grandes que canta canções divertidas não pode fazer um Exame para pessoas inteligentes! Que pêga idiota, vamos dar cabo dela'", acrescentou, ironicamente.

Após explicar que terá de "completar um estágio, entre outras coisas", Halsey apagou esses tweets. "Não vale a pena" mantê-los, justificou.