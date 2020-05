Então, também está em quarentena?...” são as primeiras palavras que Stephin Merritt me dirige, a 5400 quilómetros de distância, algures em Nova Iorque. Quilómetros a mais, aparentemente, para a rede telefónica, que, após alguns minutos de tentativas frustradas de continuar um diálogo em termos inteligíveis, obrigará a prossegui-lo via e-mail. Ainda de viva voz, explicar-me-á que, para o novo álbum dos Magnetic Fields, “Quickies” — 28 canções com durações entre 17 segundos e 2 minutos e 30 —, o conceito de ‘rapidinhas’ só surgiu a meio caminho: “Raramente, se é que alguma vez isso aconteceu, decido fazer um álbum sem ter pelo menos algumas canções já escritas. Na verdade, 23 das canções de ‘69 Love Songs’ eram suficientemente curtas para poderem ter sido incluídas em ‘Quickies’. Creio que já tinha escrito ‘Bathroom Quickie’ e pus-me a imaginar como poderia ser um álbum em que ela encaixasse bem ou pudesse mesmo ser a peça central.”

