Taylor Swift atacou Donald Trump no Twitter, a rede social favorita do presidente dos Estados Unidos até há bem pouco tempo. No contexto dos tumultos sociais decorrentes da morte de George Floyd pela polícia de Minneapolis, e de um recado que Trump deixou instigando à violência policial, a artista escreveu: "depois de acirrares a supremacia branca e o racismo toda a tua presidência, ainda tens o descaramento de fingir que tem superioridade moral antes de ameaçar partir para a violência? 'Quando os roubos começarem, os tiroteios começam'??? Vamos votar-te daí para fora em novembro".

Os tumultos começaram não só em Minneapolis como um pouco por todos os Estados Unidos depois de os polícias que mataram o homem afro-americano, desarmado, não terem sido presos. Com a destruição e os saques de cidadãos revoltados, Trump reagiu no Twitter dizendo "estes bandidos estão a desonrar a memória de George Floyd e eu não vou deixar que isso aconteça. Acabei de falar com o governador Tim Walz e disse-lhe que os militares estarão com ele. Qualquer dificuldade e nós assumimos o controlo, mas quando os roubos começarem, os tiroteios começam".

Rapidamente o Twitter sinalizou a publicação de Trump, acusando-a de violar as suas políticas contra a incitação à violência, apesar de a terem mantido com a justificação: "é do interesse público manter a mensagem acessível".