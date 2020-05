Os Pearl Jam estão entre os nomes confirmados para um festival virtual de beneficência, que se realizará no dia 10 de junho.

A banda de Eddie Vedder irá participar num evento que servirá para ajudar a All In Washington, organização de auxílio às famílias e aos trabalhadores mais afetados pelo impacto do novo coronavírus no estado de Washington.

Este evento será transmitido através do Twitch, no canal da Amazon Music, e da NBC, na zona de Seattle. Mais tarde, será também disponibilizado na Amazon Prime.

Aos Pearl Jam irão juntar-se nomes como Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), Brandi Carlile, Macklemore e Dave Matthews, entre outros. O festival terá início pelas 19h locais (3h do dia 11, em Portugal continental).