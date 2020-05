Músicos como Janelle Monáe, Halsey, Noname e Thundercat fizeram doações ao fundo destinado a ajudar as pessoas que, na cidade norte-americana de Minneapolis, se têm manifestado contra a morte de George Floyd.

Floyd, um homem negro de 46 anos, morreu esta semana depois de, segundo o que mostram as imagens de um vídeo, um polícia tê-lo asfixiado com um joelho no pescoço.



A morte de George Floyd está a causar numerosos protestos no estado do Minnesota, com vários manifestantes a serem detidos.

O Minnesota Freedom Fund ajuda os manifestantes a terem dinheiro para pagarem uma eventual fiança, para que os protestos possam continuar.