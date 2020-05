Com a reabertura das salas de espetáculos, começam a ser marcados concertos.

Depois de confirmados os espetáculos do projeto Deixem o Pimba em Paz, no Campo Pequeno, a 1 e 2 de junho, e um concerto de António Zambujo no Teatro Aveirense, a 6 de junho, agora é a vez de Dino D'Santiago anunciar uma atuação em Lisboa.

A 6 de junho, o músico apresenta o seu novo álbum, "Kriola", no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes custam entre 5 euros e 10 euros.

À luz das normas de combate à covid-19, o uso de máscara é obrigatório.