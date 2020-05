Madonna está a ser arrasada nas redes sociais depois de ter partilhado um vídeo do filho de 14 anos, David Banda, a dançar ao som de 'They Don't Care About Us', de Michael Jackson, em homenagem a George Floyd, o homem afro-americano que morreu esta semana no Minnesota às mãos da polícia.

A artista é acusada de insensibilidade e de usar o filho, negro, para a homenagem. Além de alguns críticos apontarem o facto de o filho de Madonna ser rico e privilegiado, e que por isso não sofre com o racismo que afeta a grande generalidade da comunidade afro-americana nos Estados Unidos, há quem critique a escolha de uma canção de Michael Jackson ou quem aponte a reação do cão da artista à dança de Banda.

Na legenda do vídeo de Madonna lê-se: "O brutal homicídio viaja pelo mundo. O meu filho David dança para homenagear George e a sua família e todos os que sofrem de racismo e discriminação diariamente na América". A rapper Cupcakke acusa a rainha da pop de ser uma "esquisita" e questiona-se sobre como é que o vídeo ajuda nalguma coisa.

"A Madonna a mostrar ao mundo o seu filho negro a dançar"; "o grande herói do vídeo é o cão. Até ele está a olhar tipo 'que m*rda é esta?"; ou "Madonna, tenho más notícias sobre o Michael Jackson. Estás sentada?" são alguns dos comentários mais acirrados ao vídeo, que pode ser recordado abaixo.