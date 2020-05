A convite da congénere francesa da revista Rolling Stone, Legendary Tigerman deu um curtíssimo concerto a partir de sua casa, em Lisboa, que pode ser visto no YouTube.

Esta atuação fez parte do projeto "In My Room", série de concertos solidários e em confinamento, criada pela revista.

O músico português tocou três canções - 'Love Ride', 'Life Ain't Enough For You' e 'A Girl Called Home' -, que podem ser escutadas aqui: