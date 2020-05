Os Pop Dell'Arte regressam esta sexta-feira aos discos, com o lançamento de "Transgressio Global", o seu primeiro LP no espaço de 10 anos.

O álbum tinha a sua data de lançamento agendada para março, mas o mesmo foi adiado devido à pandemia da Covid-19. O concerto de apresentação de "Transgressio Global" foi também adiado para o dia 8 de outubro, no Grande Auditório do CCB.

Para além do álbum, é também lançado esta sexta um novo vídeo da banda, para 'The King of Europe'. O vídeo foi realizado por Carlos Conceição e conta com a participação de Sigrid Vieira, Matthieu Charneau e João Arrais.

"Transgressio Global" conta, ao todo, com vinte faixas e é o primeiro disco dos Pop Dell'Arte com o baterista Ricardo Martins. Veja o vídeo para 'The King of Europe':