Killer Mike, dos Run the Jewels, escreveu num artigo de opinião que todos os negros nos Estados Unidos devem ter armas de fogo.

No artigo, publicado na Colorlines, o rapper, que assinou com o seu nome de nascença, Michael Render, escreveu: "A minha mensagem para as pessoas negras em todo o país é a mesma que há um ano: a única pessoa em quem podem confiar para vos proteger e para proteger a vossa família são vocês".

"Deus deu-vos o direito de usarem quaisquer ferramentas que estejam disponíveis para defenderem os vossos direitos. Nada - nem mesmo a posse de armas - deve ser descartado. Encorajo a minha mulher, o meu filho e as minhas filhas, os vossos filhos e as vossas filhas e todas as pessoas negras a terem armas de fogo".

"O que quero dizer é que a ideia de a posse de armas por parte de negros ser vista como 'radical' é difundida por pessoas divorciadas da história e por quem beneficiou da recusa das pessoas negras em aceitarem todos os seus direitos. As pessoas negras sempre tiveram dificuldade em protegerem-se a si e às suas famílias. Agora não é diferente".

O artigo surge na sequência da morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, às mãos de um polícia na cidade norte-americana de Minneapolis. A agressão ficou registada em vídeo e tem causado indignação e protestos, nos Estados Unidos e não só.