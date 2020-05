A organização do festival de Coachella estará a pedir aos artistas confirmados para o cartaz deste ano para atuarem em 2021, noticia a Bloomberg.

O festival, que foi adiado para outubro após o início da pandemia da Covid-19, poderá assim ser inteiramente cancelado, regressando apenas no próximo ano.

Entre os artistas confirmados para a edição de 2020 do festival de Coachella estão os Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean, todos eles cabeças de cartaz.

Nem o festival nem a Goldenvoice, a promotora responsável pelo evento, se pronunciaram ainda sobre um eventual cancelamento.