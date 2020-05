A 26º edição do Super Bock Super Rock, adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19, tem datas: 15, 16 e 17 de julho.

O festival do Meco anunciou também os três primeiros nomes para a edição do ano que vem: Foals, cabeças de cartaz previstos para este verão, transitam para 2021. Atuam a 17 de julho no palco Super Bock, o maior do evento.

Também o terceiro e último dia do festival, Local Natives e Boy Pablo, igualmente no cartaz 'abortado' de 2020, estão anunciados pela Música no Coração para a edição do próximo ano, atuando no palco EDP da Herdade do Cabeço da Flauta.