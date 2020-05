Os Slipknot anunciaram uma edição virtual do seu próprio festival de música, o Knotfest.

Esta edição contará com concertos e entrevistas exclusivas não só dos próprios Slipknot, como também dos Underoath e Code Orange.

Recorde-se que as edições do Knotfest agendadas para o Reino Unido e Estados Unidos, bem como toda a digressão de verão dos Slipknot (que incluía um concerto na Altice Arena, em Agosto) foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

A banda norte-americana irá transmitir, via streaming, o concerto que deu no festival Graspop, na Bélgica, em 2019. Para além disso, o percussionista Shawn "Clown" Crahan irá estar à conversa com Jami Morgan, vocalista e baterista dos Code Orange, numa entrevista que fará parte do projeto "The Electric Theater".

Os Underoath irão transmitir o espetáculo que deram no Brooklyn Bowl, em Las Vegas, em 2016 e os Code Orange um concerto gravado numa sala vazia, em março, durante a pandemia.

O início das transmissões está marcado para as 23h (em Portugal continental). Os fãs poderão assistir a este Knotfest virtual a partir do website do festival.