Foram reagendados os concertos dos Simple Minds no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno, em Lisboa.

A digressão que celebra os 40 anos da banda britânica passará agora pela Invicta a 21 de junho de 2021 e pelo Campo Pequeno no dia seguinte.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, informa a Everything Is New.

Estes espetáculos, tal como largas dezenas de outros em Portugal, foram adiados devido à pandemia de covid-19 e às recomendações das autoridades de saúde para evitar a disseminação da doença.