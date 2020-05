Os Radiohead irão transmitir esta quinta-feira, a partir das 22h (hora em Portugal continental), o concerto que deram no Astoria, em Londres, em 1994.

O espetáculo, que poderá ser visto no YouTube, faz parte do mais recente projeto da banda britânica, que tem disponibilizado naquela plataforma várias gravações de concertos idos como forma de manter os fãs em isolamento.

Este concerto teve lugar dez meses antes do lançamento do segundo álbum dos Radiohead, "The Bends", mas contou já com alguns dos temas que o compõem no seu alinhamento, casos de 'My Iron Lung' ou 'Fake Plastic Trees'.

Este espetáculo já havia sido disponibilizado no passado pelos Radiohead, através de edições em VHS (1995) e DVD (2005) intituladas "Live at the Astoria".

Veja aqui o concerto, a partir das 22h: