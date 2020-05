O convidado do décimo nono episódio do podcast Posto Emissor é Agir. O músico e produtor falou com Luís Guerra e Mário Rui Vieira sobre 'Alma', o seu novo single, uma canção sobre a solidão e o desespero que um ouvido atento pode ajudar a atenuar. Uma canção que é também um gesto: a totalidade do lucro dos plays de 'Alma' será doada à associação SOS Voz Amiga, com quem o artista teve um contacto próximo.

A conversa passou também pela forma como Agir lida com a fama - “sempre fui bicho do mato”, a maior sensatez dos 32 anos na escolhas que faz, os tempos de juventude em que era 'apenas' o Bernardo, e a forma como julga que é visto pela multidão 'anónima' numa era de escrutínio imediato e polémicas facilmente inflamáveis.

No episódio desta semana abordamos também o regresso da música ao vivo aos palcos portugueses, respeitando as restrições motivadas pela pandemia de covid-19, novos álbuns de Lady Gaga, Nídia e Katie Von Schleicher, e as andanças festivaleiras do próximo ano, do português Super Bock Super Rock ao espanhol Primavera Sound.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais para cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.