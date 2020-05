O cantor e rapper norte-americano Ray J, que se tornou conhecido durante o relacionamento que manteve com Kim Kardashian, entre 2003 e 2006, e com quem gravou uma muito badalada sex tape, vem agora desabafar que está cansado do assunto e que o mundo devia "avançar", visto que ambos têm agora as suas próprias famílias.

"Acho que estamos numa nova fase das nossas vidas e penso sempre nos meus filhos e na minha mulher primeiro", começou por dizer J à revista Us Weekly, "não fico ofendido nem nada disso, porque o mundo continua a ser como sempre foi, mas isso é, definitivamente, muito, muito antigo".

O artista, que é primo de Snoop Dogg e irmão de Brandy, acrescenta: "sinto-me exausto dessa vida, desse mundo e desses assuntos. Quero olhar em frente". J respondeu assim às piadas que foram sendo feitas ao longo dos anos sobre o vídeo de índole sexual. Recorde-se que, hoje, Kim Kardashian é casada com Kanye West, com quem tem quatro filhos.