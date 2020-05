Josh Homme lançou dois novos vídeos do projeto Desert Sessions, em parceria com a New York Film Academy.

O líder dos Queens of the Stone Age (QotSA) encontrou-se com alguns estudantes dessa escola de cinema, sendo que dois deles acabaram a realizar estes mesmos vídeos.

A ambos foi entregue um orçamento para a produção dos vídeos, e a ambos foi pedido que os realizassem "de acordo com a sua própria visão".

Gabriele Fabbro ficou encarregue do vídeo para 'If You Run', que diz ter sido inspirado pelos casos de violência contra jornalistas na Europa, sob a perspetiva de uma jovem mulher:

Já Jonathan Samukange gravou um vídeo para 'Move Together', que descreve como "um olhar psicadélico sobre a história de Adão e Eva". Este vídeo foi filmado no Zimbabwe, de onde o aspirante a realizador é natural: