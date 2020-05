A história de Archie Williams, concorrente do programa de televisão "America's Got Talent", está a dar que falar - e já levou Elton John às lágrimas.

Nascido no estado do Louisiana, Williams passou 37 anos na prisão após ter sido condenado por um crime que não cometeu: em 1982, foi acusado de violar e esfaquear uma mulher.

"Eu sabia que estava inocente. Não cometi um crime, mas sendo um jovem negro pobre não tinha a capacidade económica de lutar contra o estado do Louisiana, em tribunal", afirmou, na primeira eliminatória do programa.

Agora adulto, Williams foi libertado após terem sido encontradas novas provas de ADN, que o ilibaram do crime. Enquanto esteve na cadeia, contou, passou o seu tempo a rezar e a cantar.

No "America's Got Talent", Williams cantou 'Don't Let the Sun Go Down on Me', tema de Elton John, que levou o público (e, mais tarde, o músico britânico) às lágrimas.

"Chorei ao ouvir a história do Archie, e ao vê-lo cantar" essa canção, escreveu Elton John no Twitter. "A coragem e o perdão demonstrados por ele são inspiradores. É o mesmo espírito que o mundo encontrou no Nelson Mandela".

Veja a atuação de Archie Williams: