Esgotados os bilhetes para o espetáculo Deixem o Pimba em Paz, marcado para 1 de junho no Campo Pequeno, em Lisboa, foi anunciada uma segunda data do projeto para a mesma sala.

Manuela Azevedo e Bruno Nogueira, acompanhados por vários colaboradores, atuarão assim a 1 e a 2 de junho.

Segundo a rádio M80, os bilhetes para dia 1 de junho, que foram colocados à venda esta manhã e custavam 5 euros, esgotaram em apenas 11 minutos.



Os bilhetes para dia 2 de junho custam 10 euros.

Anunciado ontem, este será o primeiro grande espetáculo depois dos mais de dois meses de paragem ditada pela pandemia de covid-19.



Os espetáculos terão início às 21h30, com abertura de portas uma hora antes. A organização sublinha a necessidade de chegada atempada ao recinto e a obrigatoriedade do uso de máscara.

O primeiro dos concertos acontece no dia da reabertura das salas de espetáculo, com lotação limitada de acordo com as regras para espetáculos definidas no plano de desconfinamento do Governo no contexto da pandemia de covid-19.

Manuela Azevedo e Bruno Nogueira, que se farão acompanhar pelos músicos Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, terão Samuel Úria e Salvador Sobral como convidados especiais.

Apresenta-se "outra vida" para canções popularizadas por Quim Barreiros, Ágata, Marante e Marco Paulo, entre outros, com arranjos jazz e pop, num formato já experimentado nos últimos anos em vários palcos do país.