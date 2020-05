Os Led Zeppelin irão disponibilizar, gratuitamente, o filme-concerto "Celebration Day", de 2012.

Os fãs poderão assistir ao filme no canal de YouTube da banda britânica, a partir das 20h de sábado (no Reino Unido e Portugal continental) e até ao dia 2 de junho.

"Celebration Day" foi filmado em 2007, no concerto de reunião dos Led Zeppelin, que teve lugar na sala de espetáculos O2, em Londres. A John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant juntou-se Jason Bonham, filho do baterista original da banda, John Bonham.

Esse concerto foi o ponto alto do espetáculo de tributo a Ahmet Ertegun, amigo da banda e co-fundador da editora Atlantic. Os fãs puderam (re)vê-lo em 2012, com o seu lançamento em DVD, após uma breve passagem pelas salas de cinema.

Confira aqui o alinhamento de "Celebration Day":

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll