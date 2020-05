Beyoncé deixou uma mensagem de homenagem a George Floyd, vítima de violência policial nos Estados Unidos.

Recorde-se que Floyd, advogado, morreu na passada segunda-feira após ter sido detido por suspeitas de falsificação. O vídeo da sua detenção, que se tornou viral nas redes sociais, mostra um agente da polícia ajoelhado em cima do seu pescoço. No vídeo, Floyd alega que não consegue respirar.

No seu website, Beyoncé partilhou uma fotografia do homem, com a mensagem "Rest in Power". Veja aqui essa imagem e a mensagem: