O suspeito da morte do rapper Mota Jr foi detido esta terça-feira, no Porto.

Cidadão português, de 26 anos, o suspeito chegava de um voo proveniente de Londres quando foi detido pelas autoridades no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras confirma a detenção, num comunicado onde se lê que o suspeito é "investigado por crimes de roubo, sequestro e provável homicídio, alvo de um mandado de captura e detenção para efeitos de extradição emitido por Portugal".

O cidadão foi "intercetado no decorrer de um controlo de fronteira efetuado a um voo proveniente de Stansted, Londres". "Em cumprimento do pedido de paradeiro policial, o cidadão foi entregue à Polícia Judiciária", refere a nota do SEF.

Segundo o Correio da Manhã, o principal suspeito do homicídio vivia na Grande Lisboa e tem família em Manchester, no Reino Unido, tendo aí vivido nos últimos dois meses, imediatamente a seguir ao homicídio. Segundo este jornal, no crime terão participado dois cúmplices, um dos quais poderá estar ainda em Inglaterra.

O rapper português David Mota, conhecido artisticamente como Mota Jr foi encontrado morto a 19 de maio nas imediações de Sesimbra, depois de estar dois meses desaparecido. O roubo de dinheiro e joias, consumado pelos assaltantes, terá sido a motivação do crime.