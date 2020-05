O festival Primavera Sound de Barcelona já confirmou 100 nomes para o cartaz de 2021, mantendo grande parte dos artistas que estavam confirmados para a edição deste ano, que foi adiada devido à pandemia de Covid-19, e adicionando mais alguns: Gorillaz e Tame Impala são os "acrescentos" mais visíveis.

Apesar de juntar novos nomes, há também uma baixa de peso no evento espanhol, que se realiza entre 2 e 6 de junho do próximo ano no recinto habitual do Parc del Forum: Lana Del Rey, que também estava confirmada para a edição deste ano do festival-irmão no Porto.

Entre os 100 nomes agora anunciados estão Beck, Bad Bunny, Pavement, Tyler The Creator, FKA twigs, Jehnny Beth, Pabblo Vittar e Rina Sawayama, todos eles também escalados para o NOS Primavera Sound adiado. Além destes, estão também Iggy Pop, que estava também anunciado para o EDP Vilar de Mouros e os Idles, que marcariam presença no Vodafone Paredes de Coura.

Os passes e bilhetes da edição deste ano serão válidos para a edição de 2021, mas, contrariamente ao que acontecerá em Portugal, quem quiser pedir já a devolução do dinheiro poderá fazê-lo a partir do dia 3 de junho. O evento terá mais bilhetes à venda também a partir de 3 de junho, variando os preços entre os €165,00 e os €400,00.

Consulte o cartaz anunciado até ao momento do Primavera Sound Barcelona 2021.