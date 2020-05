Morreu o ator Richard Herd, conhecido por interpretar a personagem de Mr. Wilhelm em "Seinfeld". Tinha 87 anos.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", Herd faleceu esta terça-feira em sua casa em Los Angeles, vítima de cancro.

Richard Herd participou em onze episódios da popular série, e teve um papel destaque em vários deles, como "The Wink", "The Hot Tub" ou "The Millennium".

Para além de "Seinfeld", o ator fez também parte do elenco de "Star Trek", "V" e "M*A*S*H", e participou em filmes como "Os Homens do Presidente".