A cantora portuguesa Maro convidou e Eric Clapton aceitou: em dueto virtual, em distanciamento, os dois artistas interpretaram 'Tears in Heaven', uma das canções mais emblemáticas do artista britânico, editada em 1992. "Ouvi a música do Eric Clapton toda a minha vida", diz a artista numa mensagem no Facebook que traz consigo o vídeo do "encontro", "hoje tive a oportunidade de falar com ele! Aqui fica um vídeo da nossa conversa".

O dueto está incluído numa iniciativa da cantora, na rede social, que a leva a convidar outros artistas para cantar com ela (já se juntaram a ela nomes como Bárbara Bandeira ou Gian Correa. "As canções do Eric são icónicas, não apenas para mim mas para todos nós, certamente", escreve Maro ao apresentar o novo episódio da iniciativa, "é preciso muita generosidade para um artista pegar numa canção sua e estar disposto a interpretá-la de forma diferente".

"Para o Eric: sei que não há forma de igualar as tuas gravações e performances épicas, mas obrigado por me deixares tentar. Ficarei para sempre grata", acrescenta ainda a artista de 25 anos, que estudou música no reputado Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos.