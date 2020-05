Rita Redshoes prepara-se para editar "Lado Bom", o seu novo álbum, e falou sobre as grandes inspirações por trás do registo ao podcast Posto Emissor, da BLITZ. O registo, que deveria ter sido editado em abril mas foi adiado para setembro devido à pandemia de Covid-19, incluirá o recentemente divulgado single 'Contigo É Pra Perder', dueto com o fadista Camané, e foi marcado pela sua nova condição de mãe.

Totalmente gravado em português, "Lado Bom" “é um mergulho profundo na minha nova existência enquanto mãe [mas] não é um disco maternal nem fala sobre a maternidade de uma forma muito clara", explica Redshoes antes de confessar que "o pós-parto foi um bocadinho intenso e difícil, mas sobrevivi e encontrei um lado melhor”.

Pode ouvir aqui, no Posto Emissor com Rita Redshoes, a partir dos 6m 45s.